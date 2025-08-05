«Хочешь куни?»: боец СВО пытался изнасиловать девушку, но в итоге избил до полусмерти

В Башкортостане участник специальной военной операции домогался до местной жительницы, а затем жестко избил ее. Нападавший уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в ночь на 3 августа в городе Туймазы. Марина (имя изменено) возвращалась домой и при выходе из тоннеля заметила, что ее преследует неизвестный мужчина. Он начал кричать ей в след: «Хочешь куни?» и угрожать девушке. Затем мужчина напал на жертву и жестоко избил, после чего скрылся. Очевидцы расправы вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

Пострадавшую госпитализировали. У девушки диагностировали сотрясение мозга и множество гематом по всему телу, также она плохо видит одним глазом. После нападения у девушки начались панические атаки и проблемы со сном.

Нападавшим оказался участник СВО Сергей А., который находился в отпуске в связи с полученным ранением. Мужчина уже привлекался к административной ответственности за краже и к уголовной ответственности за изнасилование. К настоящему моменту нападавшего не задержали.