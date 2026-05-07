Байки про прожарку в духовке: когда нужно сразу уходить от мастера маникюра

Врач Елисеева: в кабинете мастера по маникюру должен быть автоклав

В кабинете мастера по маникюру бытовой прибор не может обеспечить равномерную температуру в 180 градусов, необходимую для уничтожения вирусов гепатита B и C, ВИЧ и стойких грибковых спор, сообщила РИАМО врач Дарья Елисеева.

Она уточнила, что инфекции передаются через микротравмы, неизбежные при процедуре. В кабинете мастера клиент обязан увидеть сертифицированный медицинский сухожаровой шкаф или автоклав.

«Инструменты должны храниться в герметичных крафт-пакетах и вскрываться строго при вас. Обязательно проверяйте индикатор на пакете — после правильной термообработки он меняет цвет, подтверждая стерильность», — добавила доктор.

По ее словам, наличие контейнеров с дезинфицирующим раствором для предварительной очистки также критически важно. Если мастер достает щипцы из обычной коробки, просто брызгает на них спиртом или рассказывает байки про прожарку в духовке, нужно немедленно уходить.

«Лечение тяжелых вирусных инфекций обойдется в тысячи раз дороже любого маникюра. Никакая стеснительность не стоит вашей жизни», — подчеркнула Елисеева.

