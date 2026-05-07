Сотрудники подмосковных КПО отреставрировали мемориалы к 9 Мая

Коллективы Можайского, Сергиево-Посадского и Коломенского комплексов по переработке отходов провели реставрацию памятников в преддверии празднования Дна Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты взяли шефство над мемориалами и братскими могилами в Коломне, Можайском и Сергиево-Посадском округах. Всего в рамках доброй инициативы в порядок приведены 7 объектов памяти.

Среди них:

•Братское захоронение в д. Храброво;

•Братское захоронение и Мемориал погибшим военным дорожникам Западного фронта в д. Цуканово;

•Мемориал в с. Черкизово;

•Памятник павшим воинам в годы Великой Отечественной войны в с. Шеметово;

•Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Константиново;

•Памятник в с. Мячково.

На всех объектах памяти сотрудники провели уборку территории, выполнили покраску и ремонт ограждений, а также восстановили разрушенные элементы самих мемориалов.

9 мая у обновленных монументов пройдут памятные митинги. Жители соберутся, чтобы почтить память погибших воинов. К подножию мемориалов по традиции возложат цветы и венки, отдав дань уважения защитникам Отечества.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.