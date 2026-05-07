На станции «Долгопрудная» впервые состоялся концерт ко Дню Победы

«Катюша», «Землянка», «Темная ночь» — эти и другие военные и довоенные песни звучали сегодня, 6 мая, на станции «Долгопрудная». Здесь впервые состоялся праздничный концерт «Песни, рожденные сердцем», посвященный Дню Победы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Место выбрано неслучайно. В годы Великой Отечественной войны Долгопрудный, тогда поселок Дирижаблестрой, играл важную роль в обороне Москвы. Это был ключевой пункт подготовки парашютных частей Воздушно-десантных войск, а также разведывательных и диверсионных групп. А железнодорожная станция играла важную роль в обеспечении военных перевозок.

«Мы — потомки народа-победителя, мы навсегда сохраним память о наших героях, завоевавших нам мир! И Победа вновь будет за нами!» — сказала директор ДК «Вперед», депутат Совета депутатов Долгопрудного от «Единой России» Анна Кошелева.

Посетители МЦД останавливались, слушали, пели. Взрослые, дети, молодежь, пожилые люди — никто не остался равнодушным.

«Мы удивились, что тут концерт, да еще такой замечательный! До слез проникновенно играют музыканты, поют артисты, и мы подпеваем», — поделились впечатлением студентки из Долгопрудного Кира и Алина.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.