Таксист бросил умирающую пассажирку в протараненном поездом автомобиле

Рядом с поселком Щеглово легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути прямо перед поездом. У машиниста не было шансов избежать столкновения.

Пассажирка такси получила тяжелые травмы. Водитель решил сбежать с места происшествия, бросив умирающую женщину в машине. Позже она скончалась. Таксиста ищут правоохранительные органы.

Ранее в Петербурге безработный мужчина не захотел платить за проезд в такси, после чего выстрелил в водителя машины из пистолета. Затем правонарушитель сбежал с места происшествия.