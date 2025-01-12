Таксист бросил умирающую пассажирку в протараненном поездом автомобиле
Фото - © Telegram-канал 112
В Ленинградской области таксист проявил небывалую жестокость. Мужчина бросил пассажирку умирать в протараненном электропоездом автомобиле, сообщает «112».
Рядом с поселком Щеглово легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути прямо перед поездом. У машиниста не было шансов избежать столкновения.
Пассажирка такси получила тяжелые травмы. Водитель решил сбежать с места происшествия, бросив умирающую женщину в машине. Позже она скончалась. Таксиста ищут правоохранительные органы.
Ранее в Петербурге безработный мужчина не захотел платить за проезд в такси, после чего выстрелил в водителя машины из пистолета. Затем правонарушитель сбежал с места происшествия.