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Безработный выстрелил в таксиста, чтобы не платить за проезд в Петербурге

Безработный мужчина не захотел платить за проезд в такси, после чего выстрелил в водителя машины из пистолета. Затем правонарушитель сбежал с места происшествия, рассказал РЕН ТВ источник.

Пуля по счастливой случайности не попала в водителя такси. После происшествия мужчина быстро уехал и написал заявление в полицию.

Параллельно с этим правонарушитель, который не заплатил за проезд, зашел в подъезд дома.

Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли стрелявшего. В совершении преступления подозревают 54-летнего мужчину. Известно, что у него нет официальной работы.

При задержании у мужчины изъяли травматический пистолет «Оса». У подозреваемого есть разрешение на это оружие.

Открыто уголовное дело. Нарушителя правопорядка отправили в СИЗО.

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