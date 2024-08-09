Такси врезалось в автобус на юге Москвы. 4 человека попали в больницу

ГАИ: 4 человека пострадали в ДТП с такси и автобусом на Каширском шоссе Москвы

На юге столицы произошла авария, в которой получили травмы четыре человека, сообщает пресс-служба ГАИ Москвы.

ДТП произошло в 07:30 на столичном Каширском шоссе. Неподалеку от дома 45 машина такси JAC врезалась в рейсовый автобус, который находился на остановке.

Травмы получили водитель легковушки и три его пассажира, среди которых был и 14-летний подросток. Их отправили в больницу с травмами разной степени тяжести. Люди, ехавшие в автобусе, остались целы.

Ранее на первом километре МКАД случилось массовое ДТП. Из-за столкновения было ограничено движение.