Дептранс Москвы сообщил о массовом ДТП на первом км МКАД

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Дептранс: в районе съезда № 1а МКАД затруднено движение из-за ДТП

В четверг в районе 1-го километра МКАД на внешней стороне произошло массовое ДТП, из-за аварии движение в районе столкновения затруднено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты в объезд района съезда № 1А. На месте происшествия работают оперативные службы.

Информации о пострадавших на момент публикации заметки не поступало.

Кто виновник ДТП и другие подробности случившегося, выясняются.