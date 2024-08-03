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Такси столкнулось с грузовиком на юго-востоке Москвы

На Волгоградском проспекте в столице машина такси столкнулась с грузовиком, пострадал один человек, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Предварительно, таксист такси при повороте направо столкнулся с грузовой машиной. В аварии пострадала 32-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу.

Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление всех обстоятельств данного ДТП.

Ранее Mitsubishi наехал на пешехода, а потом протаранил магазин на улице Русанова в Москве. 61-летнюю пострадавшую госпитализировали.