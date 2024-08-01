Водитель Mitsubishi наехал на пешехода и протаранил магазин в Москве

сегодня в 11:09

ГАИ: в Москве водитель Mitsubishi наехал на пенсионерку и протаранил магазин

В аварии на северо-востоке Москвы обнаружен один пострадавший, рассказали в пресс-службе столичной ГАИ.

ДТП произошло на улице Русанова рядом с жилым домом №35. Водитель машины Mitsubishi наехал на пешехода и протаранил двери магазина. По предварительной информации, он не справился с управлением.

Во время ДТП травмы получила 61-летняя женщина. Пенсионерку отвезли в больницу. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГАИ.

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