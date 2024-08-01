Два грузовика не поделили дорогу на МКАД и столкнулись

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Дептранс Москвы: движение на МКАД восстановлено после ДТП с 2 грузовиками

На внешней стороне 19 километра МКАД произошло ДТП, в результате которого столкнулись два грузовика, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На место аварии выехали оперативные службы. Они выясняли обстоятельства случившегося.

Движение было затруднено с 05:46. В 07:02 его восстановили.

Ранее на Московском скоростном диаметре рядом с домом №222 на проспекте Мира столкнулись 3 автомобиля.