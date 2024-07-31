Сразу три автомобиля столкнулись в районе проспекта Мира на МСД
ДТП с участием трех машин произошло в районе проспекта Мира в Москве
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На Московском скоростном диаметре в районе дома № 222 по проспекту Мира произошла авария с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о ДТП и пострадавших уточняется.
На данный момент движение по МСД в направлении Открытого шоссе затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее три человека пострадали в автомобильной аварии на Новоарбатском мосту в Москве. Водитель автомобиля BMW выскочил на встречную полосу и врезался в две легковушки.