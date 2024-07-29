«БМВ» протаранила два автомобиля в центре Москвы

Фото - © Три человека пострадали в аварии на Новоарбатском мосту в столице/ Telegram-канал Прокуратуры Москвы

сегодня в 22:18

Три человека пострадали в аварии на Новоарбатском мосту в столице

Три человека пострадали в автомобильной аварии на Новоарбатском мосту в Москве, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля «БМВ» выскочил на встречную полосу и врезался в две легковушки.

В результате ДТП пострадали три человека, указано в сообщении.

На месте аварии работают инспекторы, точное количество раненых уточняется.