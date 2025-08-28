сегодня в 17:18

Такси сгорело на Ленинградском проспекте в Москве

Такси сгорело на Ленинградском проспекте рядом с домом 36 в Москве. На месте находятся работники служб города, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в зоне ДТП приостанавливали на время. Затем его восстановили.

На опубликованных кадрах автомобиль загорелся посередине дороги. Причина пожара неизвестна.

