«Кошмарили» район: жуткие детали о погибших в «дагестанском» ДТП под Москвой

В ночь на 27 августа иномарка Toyota с дагестанскими номерами попала в автокатастрофу в Сергиевом Посаде, в результате которой погибли 29-летний водитель Амир и 27-летний пассажир. По словам местных жителей, при жизни молодые люди держали в страхе целый городской район Северный, нападая на людей и грабя их, утверждает сайт MK.Ru .

В июне 2025 года Амир и его друг, который выжил в результате сегодняшнего ДТП, избили мужчину у детской площадки на улице Осипенко. В 2022 году двое парней также ограбили подростка, отняв у него телефон. Тогда Амира и его товарища отдали под суд, но конфликт уладили по примирению сторон, отмечает издание.

Соседи одного из участников смертельного ДТП также рассказали, что он устраивал алкогольные вечеринки у себя дома, после которых дебоширил в подъезде, мусорил, ломал окна и двери. Тогда соседи жаловались его матери и отчиму, офицеру силовых структур, но родня не смогла вразумить парня.

Поздним вечером 26 августа Амир встретился с друзьями, и они отправились кататься по центру подмосковного города. Парни знакомились с девушками на улицах, «пытаясь заманить красавиц к себе домой», но получали отказ, утверждает издание.

Ночью 27 августа Амир и его друзья, катаясь на иномарке с дагестанскими номерными знаками, влетели в столб в Сергиевом Посаде. В результате ДТП два человека погибли и четверо пострадали. Все участники автокатастрофы — молодые люди.