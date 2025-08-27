Жуткое ДТП в Сергиевом Посаде: авто с дагестанскими номерами «намотало» на столб
2 молодых человека погибли в результате ДТП в Сергиевом Посаде
Фото - © Телеграм-канал «МК: срочные новости»
Toyota попала в ДТП в Сергиевом Посаде минувшей ночью. В результате погибли 2 человека, сообщает «МК: срочные новости».
Опубликовано видео последствий аварии. В ролике показано, что перевернутый автомобиль лежит на тротуаре, поперек него — опрокинутый столб. Машина сильно повреждена: нет половины корпуса, салон сильно искорежен. Рядом валяются обломки.
У разбившейся Toyota — дагестанские номера. В результате жуткой аварии погибли 2 человека, травмы получили 4 человека.
Все участники ДТП — молодые люди, которые только немного старше 20 лет.