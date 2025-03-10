Такса насмерть загрызла спящего младенца в Томской области

В Томской области домашняя такса загрызла спящего младенца. Тело ребенка с множественными укусами обнаружила мать ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Трагедия произошла в ночь на 10 марта в Северске. Предварительно, в одной квартире на проспекте Коммунистическом такса укусила девочку 2025 года рождения. Тело ребенка было обнаружено матерью без признаков жизни и с множественными укусами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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