Безнадзорные собаки напали на ребенка в Воронеже
После нападения бродячих собак собак на ребенка в Воронежской области возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК России.
Инцидент произошел в среду в одном из дворов Воронежа. После нападения собак ребенку потребовалась медицинская помощь.
Сейчас ведется расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик, который пострадал в Сочи от нападения двух, доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава, его подключили к ИВЛ.