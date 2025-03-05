Безнадзорные собаки напали на ребенка в Воронеже

После нападения бродячих собак собак на ребенка в Воронежской области возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК России.

Инцидент произошел в среду в одном из дворов Воронежа. После нападения собак ребенку потребовалась медицинская помощь.

Сейчас ведется расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик, который пострадал в Сочи от нападения двух, доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава, его подключили к ИВЛ.