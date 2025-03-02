Мальчика, которому хаски разорвали лицо в Сочи, подключили к ИВЛ в Москве

Девятилетний мальчик, который пострадал в Сочи от нападения двух, доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава, его подключили к ИВЛ, сообщается в Telegram-канале медучреждения.

«Госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ. У ребенка диагностирована обширная рвано-укушенная рана лица и бедра», — сказал завотделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Дмитрий Прометной.

Он добавил, что медики осмотрели мальчика сразу при поступлении, ему провели необходимые диагностические мероприятия, в том числе компьютерная томография. Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.

После дообследования мальчику планируется провести многоэтапное хирургическое лечение, а также комбинированную пластику лица. К лечению будут привлечены пластические хирурги.

Пострадавшего доставили в РДКБ на реанимобиле из больницы Краснодара, где ему было проведено первичное хирургическое лечение.

В феврале на девятилетнего мальчика напали две голодные хаски в селе Лесное Адлерского района Сочи. Хозяин не кормил животных около 10 дней. После этого ребенка на вертолете перевезли в Краснодар для оказания медпомощи, а затем перевезли в Москву. Как отметил папа пострадавшего, также в столицу отправили фрагменты лица ребенка, которые извлекли из собак.