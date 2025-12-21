«Такого никому не пожелаешь»: семья жестоко избитой модели Тартановой пребывает в шоке

В начале декабря СМИ и Telegram-каналы распространили ужасающую новость: в одной из больниц обнаружена изувеченная модель из Краснодара Анжелика Тартанова. Родственники и близкие жестоко избитой модели до сих пор пребывают в шоке, сообщает StarHit .

Беспокойство близких возникло, когда девушка перестала поддерживать с ними связь. Звезду соцсетей нашли в Городской клинической больнице № 1 имени Пирогова, куда модель доставили в тяжелом состоянии с множественными повреждениями, кровоподтеками и черепно-мозговой травмой. Для спасения жизни девушки врачи провели трепанацию черепа.

Родные и друзья Анжелики приняли участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Близкие не могут понять, как у бизнесмена поднялась рука на беззащитную девушку.

«Каким надо быть животным, чтобы так изувечить человека? Я не знаю, это ужас. Такое никому не пожелаешь. Но одному рада была, что хотя бы я ее нашла», — рыдали в эфире родственники девушки.

Некоторое время назад модель делилась с близкими своими опасениями по поводу поведения своего партнера. Она открыто говорила, что Дмитрий проявляет признаки абьюза, применял физическое насилие, не позволял общаться с подругами и ограничивал ее свободу.

Ранее сообщалось, что жестоко избитая модель из-за серьезной травмы мозга забыла родителей и 16-летнего сына.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.