«Так встал»: дворник рассказал, как спас упавшего из окна мальчика в Петербурге

В Санкт-Петербурге с высоты седьмого этажа сорвался маленький ребенок. Благодаря самоотверженным действиям работника коммунальной службы удалось предотвратить трагедию. Малыш жив, но в реанимации. Дворник по имени Хайрулло рассказал, как мальчика, сообщает РИА Новости .

Дворник из Узбекистана по имени Хайрулло смог поймать падающего мальчика. Своим телом он смягчил силу удара при падении и фактически спас жизнь ребенку.

«Я вот так встал здесь. Вот так встал и сложил руки. Он упал здесь (на грудь мужчине — ред.). Я тоже упал, но сразу поднял его и начал делать массажные движения. Да, это больно. Рука болит. И мальчику тоже было больно», — рассказал мужчина.

После того, как ребенок был пойман, мужчина доставил пострадавшего к дежурному консьержу. Туда оперативно прибыла бригада медиков. Врачи госпитализировали мальчика в реанимационное отделение, где его состояние оценивается как стабильное.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила в своем Telegram-канале о награждении героя. За проявленное мужество Хайрулло будет удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна и получит один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что дворника вместе с ребенком увезли в больницу. Мальчика госпитализировали. У мужчины диагностировали перелом руки и ребер.

