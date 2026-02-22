Дворник спас ребенка, который выпал из окна 7-го этажа в Петербурге

Дворник спас ребенка, который выпал из кона многоквартирного жилого дома в Санкт-Петербурге. Мужчину и мальчика доставили в больницу, сообщает 112 .

Инцидент произошел в многоэтажке на Петрозаводской улице. Мальчик играл возле открытого окна и случайно зацепился за карниз, после чего выпал. К счастью, ребенка заметил дворник, который поймал его внизу. Мужчина заметил мальчика еще в квартире и кричал, чтобы тот отошел от окна.

На опубликованных кадрах видно, как выпавший из окна седьмого этажа ребенок летит вниз, где его ловит мужчина.

В результате происшествия мальчик получил переломы и травму внутренних органов, мужчина — переломы кисти и ребер. В настоящее время оба находятся в больнице.

Матерью выпавшего из окна мальчика оказалась известная предпринимательница и автор подкаста Надежда Амрани. В момент, когда мальчик сорвался с карниза, женщина находилась в соседней комнате.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.