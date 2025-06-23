Тайский таксист пожаловался на россиян, занимавшихся оральным сексом в тук-туке

Моторикша из Таиланда Сомнук Чанагун пожаловался на российскую пару, которая занималась оральным сексом в его тук-туке, сообщает SHOT .

Он рассказал, что наблюдал за парочкой целый час пока вез их из Патонга на пляж Сурин.

На снятом видео пара не произносит ни одного слова, но водитель тук-тука уверяет, что они были из РФ.

По его словам, он сыт по горло развязными туристами, а также водитель призвал всех отдыхающих в Таиланде держать себя в руках.

Ранее российская бодибилдерша Юлия Родина погибла при отбойном течении на пляже в Таиланде.