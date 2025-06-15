Не справилась с отбойным течением: российская бодибилдерша погибла в Таиланде

сегодня в 10:50

Российская бодибилдерша Юлия Родина погибла при отбойном течении на пляже в Таиланде, сообщает РЕН ТВ .

«Юля попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао», – говорится в сообщении на странице спортсменки в соцсети Instagram*.

Как отметили очевидцы, когда россиянку достали из воды, она уже не дышала.

Местные врачи в течение суток боролись за жизнь Родиной, однако спасти девушку им не удалось.

Ранее в Таиланде неумеющая плавать россиянка бросилась спасать сына, которого унесло течением. В итоге ребенка достали очевидцы, а про женщину вспомнили, когда она почти утонула.

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