Таинственно пропавшие в Омске сапбордисты попали на видео

Пропавшая пара, которая отправилась в Омске кататься на сапбордах, попала на видео перед исчезновением, сообщает «112» .

На видео видно, как 43-летняя женщина и 40-летний мужчина выходят из подъезда с большими туристическими сумками. Скорее всего, в них находились сапы.

Ранее двое жителей Омска без вести пропали во время совместной прогулки на сапбордах. Они были легко одеты. С тех пор пару никто не видел.

Куда именно они направлялись и добрались ли до места назначения, остается загадкой.

