Сына начальницы управления ПФР Ставрополья задержали с кокаином в Москве

Тимур прилетел в российскую столицу из Новокузнецка и первым же делом направился на Земляной вал за «закладкой». Парень попался на глаза росгвардейцам, когда раскапывал пакетик с кокаином в парке. Тимур разнервничался и попытался убежать, сбросив наркотики, но был задержан.

Экспертиза установила, что в пакетике находилось 2,65 г кокаина, что квалифицируется как крупный размер. Тимур утверждал, что приобрел наркотики для личного использования, но это не освободило его от уголовной ответственности.

Ранее петербургского бизнесмена арестовали за крышевание наркошопа BlackSprut. Мужчине может грозить до 20 лет тюрьмы.