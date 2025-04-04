Петербургского бизнесмена арестовали за крышевание наркошопа BlackSprut

Задержанные подружились 6 лет назад, когда 16-летний юноша предложил 27-летнему предпринимателю вложиться аренду серверов. В итоге партнеры сошлись на 400 тыс. рублей. Так образовалось ООО «Аеза групп».

В 2023 году мужчины вышли на BlackSprut. Бизнес стал обеспечивать работу наркомагазина. Также ИТ-компания защищала преступный сайт от DDoS-атак. Все расходы, которые касались аренды офиса, техники и оборудования, партнеры взяли на себя.

Они получали деньги через криптокошельки и делили их между собой.

Наркобизнесменов задержали в феврале этого года. Это произошло, когда закладчик продал 4,19 г мефедрона столичным полицейским под прикрытием. Два дня назад в офисе компании прошли обыски. На бизнес-партнеров возбудили уголовное дело по статьям 210 УК РФ (ОПГ) и 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Мужчинам может грозить до 20 лет тюрьмы.

Они арестованы на два месяца. Вместе с подельниками под стражей находятся исполнители, а еще двое бизнесменов.