Сын продюсера «Титаника» сообщил о смерти знаменитого отца

Американский кинопродюсер, известный по работам в «Титанике» и «Аватар», Джон Ландау скончался в Лос-Анджелесе 5 июля, пишет РБК со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По данным американских СМИ, причиной смерти стали последствия продолжительной болезни. Сообщается, что в последнее время он боролся с онкологией. Джону Ландау было 63 года, о кончине журналистам рассказал его сын Джейми Ландау.

Джон Ландау всю жизнь посвятил кинематографу. Он был продюсером не только в «Титанике» и «Аватаре», но и в знаменитой комедии «Дорогая, я уменьшил детей», которая вышла на экраны в 1989 году.

По данным журналистов, одной из последних работ покойного продюсера стала пятая часть «Аватара», премьера которой запланирована на 2031 год.

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