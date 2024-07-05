Умерла народная артистка СССР, скрипачка Лиана Исакадзе

Известная грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе скончалась, ей было 77 лет, сообщает ТАСС .

Причина смерти Исакадзе не называется.

Она родилась в Тбилиси 2 августа 1946 года. В 1968 году скрипачка окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Она солировала в Московской филармонии.

Основу репертуара артистки составляли классическая и романтическая музыка, концерты Вивальди, произведения грузинских композиторов XX века. Она выступала в других странах, играла на скрипке Страдивари. В 1981–1996 годах была худруком Грузинского камерного оркестра. С 1990-х годов скрипачка в основном жила в Европе.

В 1988 году Исакадзе получила звание народной артистки СССР. Еще она была награждена «Знаком Почета» (1971), грузинскими орденами Чести (1998, 2002), удостоена Госпремии Грузинской ССР им. Закария Палиашвили (1979) и Госпремии Грузинской ССР им. Шота Руставели (1983).