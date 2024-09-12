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Сын главного раввина Украины, служивший в ВСУ, погиб на фронте

Главный раввин Украины Моше Асман сообщил о гибели его сына Матитьягу (Антона) Самборского, который служил в ВСУ, пишет РИА Новости .

«В Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте», — написал духовный деятель в своем Telegram-канале.

При этом нет данных о месте, времени и обстоятельствах гибели этого военнослужащего украинской армии.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку ВСУ на российскую самоподъемную буровую установку «Крым-2» в Черном море.