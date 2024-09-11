МО РФ: десант ВСУ попытался захватить буровую установку «Крым-2» в Черном море

сегодня в 15:04

Минобороны России заявило, что в среду сорвана попытка украинских военных захватить в акватории Черного моря российскую самоподъемную буровую установку «Крым-2».

ВСУ направили 14 катеров американских катеров Willard Sea Force с десантом для попытки захвата буровой вышки. Из них 8 катеров потоплены, уничтожено до 80 украинских военнослужащих.

В отражении атаки приняли участие силы Черноморского флота РФ и другие российские военные.

В ведомстве подчеркнули, что еще 6 катеров ретировались. При этом они не забрали остававшихся в воде раненых украинских военных.