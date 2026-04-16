Сын до смерти избил отца в Арзамасе и солгал, что на того упал холодильник

В Арзамасе мужчина жестоко расправился с родным отцом из-за того, что тот был алкоголиком. Когда дошло дело до разбирательств, он заявил, что на родителя упал холодильник, сообщает Ni Mash .

42-летний Руслан жил с 67-летним отцом, который часто выпивал и устраивал дебоши. Мать работала в другом городе.

В роковой день убийства отец вновь вернулся домой после застолья. Он начал бить посуду и телевизор, уничтожал другие вещи. Сын вызвал правоохранителей, но к их приезду родитель уже уснул. Помощь полицейских не понадобилась.

Спустя несколько часов мужчина проснулся и снова принялся за дебош. Сын не выдержал и жестоко избил пенсионера, а затем ударил по голове стеклянной банкой. Потерпевший скончался.

После этого Руслан запаниковал, связался с дядей. Спустя время он вызвал скорую, врачи констатировали смерть отца. В ходе допроса Руслан не стал признаваться в содеянном. Он заявил, что на отца упал холодильник.

