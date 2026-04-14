Сыгравшего Лермонтова актера арестовали по делу о мошенничестве

Актера Владимира Аблогина обвиняют в покушении на хищение 6 млн рублей

Актера Владимира Аблогина, известного по роли Михаила Лермонтова, поместили в СИЗО. Следователи считают, что артист выдавал себя за священникам и пытался получить 6 млн рублей якобы на помощь детям, сообщает РИА Новости .

По данным судебных материалов, против 40-летнего артиста возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ранее пресс-служба столичных судов сообщала об аресте человека с такой фамилией, не уточняя, что речь идет об актере.

Следствие считает, что фигурант выдавал себя в мессенджере за священнослужителя и пытался получить у потерпевшего 6 миллионов рублей якобы на благотворительную помощь детям.

Защита, оспаривая арест, заявила, что Аблогин — публичная и медийная личность, известный артист, исполнивший главные роли в ряде фильмов. Адвокат утверждал, что актер полагал, будто помогает театру по просьбе давнего знакомого.

«Он не проявлял инициативы, не знал источник и назначение денежных средств», — говорится в материалах.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В конце марта срок ареста продлили. Самая известная работа Аблогина — главная роль в фильме Максима Беспалого «Лермонтов» (2014).

