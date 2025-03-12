Свыше 40 человек задержали после массовой драки со стрельбой в Ногинске
Массовая драка со стрельбой произошла в подмосковном Ногинске. Сотрудники полиции провели задержание 42 человек, сообщает пресс-служба МВД региона.
Инцидент случился рядом с домом на площади Ленина. Между мужчинами завязался конфликт, который закончился стрельбой. Было сделано несколько выстрелов.
К месту инцидента приехали правоохранители. Они изъяли травматическое оружие, задержали 42 человека и отвезли их в отдел полиции.
Открыто уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».
Ранее крупная драка произошла в ресторане на Кутузовском проспекте в Москве.