Свыше 40 человек задержали после массовой драки со стрельбой в Ногинске

Массовая драка со стрельбой произошла в подмосковном Ногинске. Сотрудники полиции провели задержание 42 человек, сообщает пресс-служба МВД региона.

Инцидент случился рядом с домом на площади Ленина. Между мужчинами завязался конфликт, который закончился стрельбой. Было сделано несколько выстрелов.

К месту инцидента приехали правоохранители. Они изъяли травматическое оружие, задержали 42 человека и отвезли их в отдел полиции.

Открыто уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее крупная драка произошла в ресторане на Кутузовском проспекте в Москве.