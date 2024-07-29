Свыше 30 человек отравились бутилированной водой из Свердловской области

У более 30 человек выявили острую кишечную инфекцию из-за бутилированной воды, которую производили в Сысертском районе Свердловской области, сообщает Mash .

Судебные приставы закрыли цех по производству бутилированной воды в поселке Первомайский. Он опечатан на 30 суток.

На производстве были антисанитарные условия. Так, работники не мыли руки, потому что в цеху не было даже умывальника. Они просто пользовались антисептиком. За чистотой помещений и оборудования никто не следил. В здании были грызуны и летали насекомые.

Также документов о безопасности и качестве воды Olavoda у предприятия не было.

Ранее 17 человек доставили в больницу с признаками пищевого отравления из одного из хостелов на Дмитровском шоссе в Москве. Они отравились купленной шаурмой. Владельца точки быстрого питания задержали и предъявили ему обвинение.