СК: в Москве число зараженных сальмонеллезом увеличилось до 17 человек

В Москве следователи продолжают разбираться в деле о массовом отравлении иностранцев на Дмитровском шоссе, где число зараженных сальмонеллезом увеличилось до 17 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве .

Следователи изучают документацию сразу трех точек общественного питания, расположенных на Дмитровском шоссе. Также в ходе расследования дела о заражении людей изымают продукты питания и проводят другие необходимые действия.

В настоящее время уже установили, где находится владелец одной из точек питания. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса.

Сотрудников и владельцев других предприятий разыскивают.

Ранее сообщалось, что на Дмитровском шоссе в Москве с признаками пищевого отравления в больницу обратилась 15 мигрантов. Следственный комитет сразу же заинтересовался этим делом. По данными СМИ, люди отравились купленной шаурмой.