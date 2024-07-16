СК: в Москве число зараженных сальмонеллезом увеличилось до 17 человек
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В Москве следователи продолжают разбираться в деле о массовом отравлении иностранцев на Дмитровском шоссе, где число зараженных сальмонеллезом увеличилось до 17 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.
Следователи изучают документацию сразу трех точек общественного питания, расположенных на Дмитровском шоссе. Также в ходе расследования дела о заражении людей изымают продукты питания и проводят другие необходимые действия.
В настоящее время уже установили, где находится владелец одной из точек питания. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса.
Сотрудников и владельцев других предприятий разыскивают.
Ранее сообщалось, что на Дмитровском шоссе в Москве с признаками пищевого отравления в больницу обратилась 15 мигрантов. Следственный комитет сразу же заинтересовался этим делом. По данными СМИ, люди отравились купленной шаурмой.