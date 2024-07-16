15 мигрантов из хостела на севере Москвы отравились шаурмой

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СК: 15 постояльцев хостела госпитализировали с отравлением в Москве

15 постояльцев столичного хостела на Дмитровском шоссе попали в больницы с отравлением. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Пациентов доставили в медучреждения 15 июля. Сейчас следователи столичного СК и сотрудники Роспотребнадзора проводят обследование хостела.

Проверку организовали также в расположенной рядом точке быстрого питания.

В рамках расследования уголовного дела специалистам предстоит изучить документацию хостела и проверить законность проживания иностранных граждан там.

Как пишет Mash, пострадали трудовые мигранты. По предварительной информации, они отравились шаурмой из палатки на Дмитровском шоссе.