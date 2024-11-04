Священник УПЦ уже вторые сутки сидит без еды в ТЦК Тернопольской области Украины

Протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олега Мельника избили сотрудники территориального центра комплектования и насильно мобилизовали в Тернопольской области. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Союза православных журналистов (СПЖ).

55-летнего протоиерея остановили на одном из блокпостов Тернопольской области. Затем его отвезли в ТЦК.

Там священник находился почти два дня. У него отобрали смартфон и не кормили.

В одной из социальных сетей было опубликовано видео принудительной мобилизации протоиерея. Согласно ему, сотрудник ТЦК нанес Мельнику несколько ударов, а затем у него поднялось давление. Священник до сих пор находится в здании военкомата.

Ранее сторонники раскольнической ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Черкассах. Это удалось сделать после второго штурма.