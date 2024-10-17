Православный собор в Черкассах захватили после второго штурма

В украинских Черкассах после второй попытки штурма захватили собор собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Захват устроили последователи Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Ночью 17 октября около 100 человек в масках, некоторые из которых были в военной форме с опознавательными знаками ВСУ, ворвались в храм канонической УПЦ в Черкассах. Все произошло во время литургии, и тогда налетчики украли казну.

После этого рейдеры предприняли новую попытку захвата храма канонической Украинской православной церкви. В СПЖ заявляли, что полицейские наблюдали за происходящим захватом и не вмешивались.

После захвата религиозного учреждения митрополит Феодосий заявил, что верующие и священники УПЦ Черкасс продолжат молитвы дома.

«Господь, Божия Матерь, Архангел Михаил и святитель Макарий — всегда с нами!», — сказал священник.