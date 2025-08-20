сегодня в 14:53

Священник Георгий Узун из Сергиева Посада погиб в ДТП в Крыму

49-летний священник Георгий Узун из Сергиева Посада попал в смертельную аварию в Крыму. Он получил тяжелые травмы и погиб, его супруга доставлена в реанимацию с множественными переломами, сообщает Voice .

По данным Госавтоинспекции региона, ДТП произошло днем 19 августа на трассе «Таврида». Иерей храма Новомучеников и Исповедников земли Русской в Новокосино отец Георгий направлялся в Феодосию, находясь в автомобиле марки Lexus.

Вместе с ним ехала супруга и двое сыновей. По предварительным данным, в автомобиль семьи врезался Renault Kangoo, водитель которого при перестроении не убедился в безопасности маневра. Обе машины перевернулись.

Священник получил смертельные травмы. Его супруга и дети были госпитализированы.

Дочь священника, находившаяся в момент аварии в Сергиевом Посаде, подтвердила гибель отца. Она отметила, что ее мать и братья сейчас находятся в больнице.

