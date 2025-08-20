сегодня в 05:40

В результате ДТП на трассе «Колыма» под Магаданом погиб человек

На трассе «Колыма» под Магаданом произошло ДТП, в результате которого один пассажир погиб, еще двое и водитель пострадали, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекция Магаданской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Мазда Капелла» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате ДТП в иномарке погиб 21-летний пассажир.

Авария произошло на 2018-м километре ФАД «Колыма». По факту случившегося проводится проверка.

