сегодня в 18:09

Свиту короля Испании забросали грязью в зоне наводнения в Валенсии

Короля Испании Филиппа VI, председателя правительства Педро Санчеса и главу кабмина автономного сообщества Валенсия Карлоса Масона забросали грязью во время посещения пострадавших из-за наводнения районов страны, сообщает ТАСС .

Как пишет испанская газета ABC, некоторые жители населенного пункта Пайпорта встретили королевскую свиту криками «Убийцы!» и бросали в них грязь.

Филипп VI постарался успокоить недовольную толпу с помощью разговора, однако визит испанского короля в Пайпорту был прерван.

В конце октября в разных регионах Испании прошли сильные дожди. Сильнее всего стихия затронула автономное сообщество Валенсия. На сегодняшний день в результате ЧП погибли более 270 человек. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести.

Ранее Россия выразила соболезнования Испании и ее народу в связи с гибелью людей из-за разрушительных наводнений.