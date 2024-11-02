Россия выразила соболезнования Испании в связи с разрушительным наводнением

Россия выразила соболезнования Испании и ее народу в связи с гибелью людей из-за разрушительных наводнений, сообщается на сайте МИД РФ.

Стихийное бедствие, охватившее Испанию, привело к многочисленным человеческим жертвам. В связи с этим Россия выразила соболезнования и сочувствие родным погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу.

Ранее стало известно, что 205 человек погибли в результате разрушительных наводнений в Испании. Сильнее всего пострадал город Валенсия, где стихия убила 202 человек.

В стране закрыто более 60 дорог. Без света остались десятки тысяч домовладений, разрушена инфраструктура.