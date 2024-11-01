сегодня в 18:54

Более 200 человек погибли в результате сильнейших наводнений в Испании

Количество жертв бури, сопровождающейся сильными дождями и наводнениями, увеличилось в Испании до 205 человек, сообщает SHOT .

В Валенсии стихия убила 202 человек. Также власти автономного сообщества Андалусия сообщили еще об одном погибшем.

Кроме того, еще два человека погибли в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча.

Шторм в Испании продолжает бушевать. Объявлен красный уровень угрозы.

Закрыто свыше 60 дорог, работа транспорта нарушена. Без электричества остаются более 40 тыс. домов.

Наводнения из-за сильных ливней стали одним из наиболее разрушительных разгулов стихии в испанской истории.