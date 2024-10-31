Одно из страшнейших бедствий в истории: буря убила 140 человек в Испании

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В Испании 140 человека погибли из-за бури и ее последствий

В Испании из-за бури, сопровождающейся сильными дождями и наводнением, погибли 140 человек. Произошедшее уже называют одним из наиболее разрушительных разгулов стихии в испанской истории, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

29 октября Государственное метеорологическое агентство Испании заявляло, что сильные дожди вызовут неблагоприятную погоду в регионах страны. Из-за ливней уровень погодной опасности повышали до максимального на юге и востоке Испании.

Из-за последствий стихийного бедствия примерно 70 000 домохозяйств остаются без света. До сих пор нарушена работа железнодорожного и автомобильного транспорта, ощутимый урон нанесен инфраструктуре.

Ранее испанская пресса заявляла о 104 погибших в результате непогоды. Особый удар стихии пришелся по Валенсии, где бушевал ураган «Дана».