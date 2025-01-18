«Свинское отношение»: люди жалуются на оздоровительный центр «Дуслык» в Казани

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Около 30 детей отравились в оздоровительном центре «Дуслык» в Казани

Массовое отравление детей зафиксировано в оздоровительном центре «Дуслык» в Казани. Всего известно о 30 пострадавших в результате кишечной инфекции, сообщает РЕН ТВ .

Ранее россияне массово жаловались на интисанитарные условия в казанском оздоровительном центре. Пользователи Сети утверждали, что дети жаловались на отсутствие качественного питания и червяков в киселе.

Среди пострадавших участники школьной олимпиады по химии, которые проживали в центре. После обеда дети почувствовали недомогание. Сейчас они проходят полное обследование для установления диагноза.

По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В министерстве образования и науки Республики Татарстан заявили о выявленных нарушениях санитарных норм в центре. В настоящее время в «Дуслыке» проводится генеральная уборка и дезинфекция общих помещений.

Ранее массовое заражение гепатитами C и B произошло в Камчатском краевом онкологическом диспансере. Проводится эпидемиологическое расследование.