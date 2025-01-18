Массовое заражение гепатитами C и B произошло в Камчатском онкодиспансере

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36 пациентов заразились гепатитами B и C в онкодиспансере в Камчатском крае

36 пациентов заразились гепатитами С и В в Камчатском краевом онкологическом диспансере. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, сообщается на сайте регионального Минздрава.

«На данный момент выявлено 36 пациентов с острыми формами гепатитов B и C. Часть пациентов уже прошла лечение», — заявил министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков.

Он подчеркнул, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора совместно с федеральными экспертами проводят расследование. Также к работе привлечены независимые эксперты.

По словам министра, была получена информация о количестве пациентов, которые получали помощь в диспансере по данному профилю в 2023 и 2024 годах. Всем гражданам будут проведены анализы, поставлен диагноз и назначено необходимое лечение.

Гашков добавил, что по решению суда работа кабинета компьютерной томографии временно приостановлена. Все пациенты направлены в медучреждения, где получат необходимую помощь. По итогам расследования инцидента будут предприняты кадровые решения.

Ранее стало известно, что более 30 человек отравились в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае. Ведется санитарно-эпидемиологическое расследование.