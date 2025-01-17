Число отравившихся в санатории под Красноярском увеличилось

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Число отравившихся в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае выросло до 33

В Красноярском крае до 33 человек увеличилось число отравившихся в санатории «Сосновый бор». Ведется санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщает пресс-служба местного управления Роспотребнадзора.

С 17 января санаторий приостанавливает свою деятельность. На месте эксперты отобрали пробы сырья, готовой еды и холодной воды. Обследуются работники пищеблока, также взяты смывы с объектов окружающей среды0.

У 33-х отравившихся обнаружили РНК норовируса 2 генотипа, подозревается острая кишечная инфекция. Среди пострадавших нет детей.

Ранее было известно о 32 отравившихся в красноярском санатории. Роспотребнадзор контролирует ситуацию.