Свидетели дали показания на главу «Пикета»
Свидетели подтвердили причастность главы «Пикета» к некачественным поставкам
Свидетели подтвердили причастность главы «Пикета» Андрея Есипова к поставкам некачественных бронежилетов в российскую армию, пишет ТАСС.
Басманный суд Москвы в решении о продлении содержания под стражей Есипова и его коллег сообщил об обоснованности выводов об их причастности «к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей».
Уголовное дело в отношении Есипова и его подчиненных возбуждено «по факту хищения денежных средств при поставке 20 тыс. некачественных бронежилетов для СВО.
Сумма ущерба, нанесенного главой «ГК „Пикет“, составляет порядка 2 млрд рублей.
Ранее суд арестовал активы фигурантов дела.