Свидетели дали показания на главу «Пикета»

Басманный суд Москвы в решении о продлении содержания под стражей Есипова и его коллег сообщил об обоснованности выводов об их причастности «к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей».

Уголовное дело в отношении Есипова и его подчиненных возбуждено «по факту хищения денежных средств при поставке 20 тыс. некачественных бронежилетов для СВО.

Сумма ущерба, нанесенного главой «ГК „Пикет“, составляет порядка 2 млрд рублей.

Ранее суд арестовал активы фигурантов дела.