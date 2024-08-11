Следствие обнаружило землю и счета в деле о коррупции с бронежилетами

сегодня в 06:10

Суд арестовал активы фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов в Минобороны, пишет РИА Новости .

По данным правоохранительных органов, сотрудники ГК «Пикет» похитили деньги из бюджета Минобороны РФ.

Компания поставила военным «не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом», — говорится в публикации.

На похищенные средства бизнесмены приобрели три земельных участка, здание и перевели деньги на 22 банковских счета.

Судом был наложен арест на эти активы, сообщается в материале агентства.