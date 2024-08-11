Следствие обнаружило землю и счета в деле о коррупции с бронежилетами
Суд арестовал активы фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов
Суд арестовал активы фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов в Минобороны, пишет РИА Новости.
По данным правоохранительных органов, сотрудники ГК «Пикет» похитили деньги из бюджета Минобороны РФ.
Компания поставила военным «не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом», — говорится в публикации.
На похищенные средства бизнесмены приобрели три земельных участка, здание и перевели деньги на 22 банковских счета.
Судом был наложен арест на эти активы, сообщается в материале агентства.